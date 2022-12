Porto-Vecchio : succès du tournoi de Futsal au profit de l'association Paul-Toussaint

En ce dimanche où tous les regards étaient tournés vers la finale de la Coupe du Monde au Quatar, on retiendra que dans le dernier carré, l'association Paul-Toussaint a pris le meilleur sur Tiki Daka aux tirs au but, alors que dans l'autre demi-finale, l'ASPV avait éliminé la formation Micchy sur le score de 2 buts à 1.

La rencontre décisive permettait à l'association Paul-Toussaint de l'emporter 3 buts à 2 aux dépens de l'ASPV.





Bien entendu, au-delà de l'aspect sportif et du seul résultat le milieu sportif s'est une nouvelle fois mobilisé au profit d'une bonne cause. L'ensemble des bénéfices de cette journée a été, effet, reversé au profit de cette association luttant contre le handicap.