Porto-Vecchio : les "Quatre portes" accueillent le smart store d'Orange

En réouvrant ses portes aux nombreux abonnés de la région ce vendredi 15 novembre, l'espace dévoile un nouvel univers connecté au public. En

présence de Pierre Alessandrini, directeur de cabinet du maire de la ville et de Jean-Christophe Angelini, président de l’ADEC mais aussi d’André Martin directeur régional d’orange Corse, la réouverture a permis de découvrir de nouveaux objets connectés et de redécouvrir les nombreux services proposé par l’opérateur téléphonique.



« La nouvelle boutique doit permettre à nos clients de vivre plus facilement leur relation avec nous, nous leur offrons de nouveaux services afin de

réduire d’une part leur temps d’attente dans la boutique et de coller au plus prés de leur besoin.

Nous sommes avant toutes autres choses au service de nos abonnés et nous faisons de notre mieux pour les satisfaire. Ce smart store est un outil formidable pour permettre une meilleure prise en charge de leur difficulté et leur garantir un accompagnement de qualité » explique Cecile Prietto, conseillère du smart store Orange.





Un smart store est une manière innovante de vivre l’achat, à la fois lieu à l‘ambiance chaleureuse et cosy ou les téléphones accrochés aux vitrines ont été remplacés par différents univers, désireux de guider les choix de l’acheteur vers ses réels besoins. Le bien-être, le sport ou la maison sont les nouvelles cibles des technologies connectées et c’est pour faciliter plus encore le quotidien de chacun que chez orange de Porto-Vecchio le monde se relie plus aisément, et au cours de l’année 2020, trois nouvelles antennes devraient être mise en service pour la région extrême sud, une nouvelle attendue et espérée pour tous les abonnés de la micro-region.