Porto-Vecchio : le Coronavirus menace le festival "de Pages en Plages"

Christel Ebrard le confirme. " A priori, le festival devrait se dérouler les 10, 11 et 12 juillet, mais actuellement, le conditionnel est plus que de rigueur, tout d'abord au regard de l'évolution de la situation sanitaire et puis, également, en raison des conditions de transports qui seront liées au déconfinement, si déconfinement il y a. La seule certitude que nous avons, à l'heure actuelle, c'est que nous ne pouvons prendre de décision hâtive. Nous sommes encore trop loin de l'échéance mais il va être très compliqué de maintenir le festival au début du mois de juillet".





De son côté, le Verbe du Soleil continue à offrir des ouvrages quotidiennement aux amoureux de la lecture.

Depuis le début du confinement ce sont près de 500 livres qui ont été mis gracieusement à disposition de la population porto-vecchiaise.