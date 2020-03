Porto-Vecchio : la première épicerie participative et militante de l‘île voit le jour

Vous en avez peu-être, déjà, entendu parler, elle s’appelle « Notre épicerie responsable ». Il s’agit d’une nouvelle association qui s'est donné plusieurs missions. Tout d'abord, une volonté commune de mieux manger et mieux consommer en favorisant les producteurs locaux et l'artisanat local et ainsi recréer du lien social.L'idée est que chacun s'implique dans l'association de manière à réduire les coûts et faire une économie moyenne de 30% sur le prix final de la commande. C'est pourquoi il est demandé à chaque bénévole de donner 3 heures de temps par mois en plus d'une cotisation annuelle de 24€ par foyer (2€ par mois). C'est aussi de cette manière que l'association souhaite favoriser les liens entre les adhérents, que ce soit pour aider à tenir l'épicerie, aller chercher une livraison ou aider un des producteurs pendant la période des récoltes par exemple. Pour pouvoir acheter ou vendre, chaque consommateur et chaque producteur doit adhérer à l'association.Actuellement, les livraisons se font en commandes groupées jusqu'à l'ouverture de l'épicerie, prévue dans le courant du mois prochain, une fois les travaux d'aménagement, en cours, terminés.Jusqu'à l'ouverture du local qui se trouve au 13 rue Jean-Jaures, dans la haute ville de Porto-Vecchio, Notre Épicerie Responsable vous accueille tous les mardis de 18h30 à 20 heures pour vous présenter le fonctionnement de l'association, rencontrer les nouveaux adhérents et répondre à toutes vos questions.Pour plus de renseignements, rendez vous sur la page Facebook " Notre épicerie responsable ".