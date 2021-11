Porto-Vecchio : la famille syrienne en zone d'attente à Marseille

"Comme la LDH l’envisageait hier, la famille syrienne de Porto-Vecchio a été transférée dans un avion affrété par l'Etat en zone d'attente à Marseille en ce début d’après-midi".

"Nous avons pris contact avec la Ldh de Marseille, la Cimade et Forum Réfugiés afin de continuer à suivre et soutenir ces personnes" indique la LDH.



. Demain samedi, "la famille sera présentée au Juge des Libertés et de la Détention, accompagnée d’une avocate et en présence de militants associatifs. Il s’agit d’une première avancée pour leur accès au droit" souligne la ligue des droits de l'Homme qui affirme qu'elle "continuera à informer sur la situation de cette famille. Elle salue les nombreuses personnes qui leur ont manifesté leur solidarité à Porto-Vecchio et au-delà."