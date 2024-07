Porto-Vecchio : des vacances actives pour le basketteur Joffrey Lauvergne

Alors que Paris vit au rythme des Jeux Olympiques, certains sportifs de haut niveau ont choisi de se ressourcer loin de l'agitation. C'est le cas de Joffrey Lauvergne, basketteur international de 2,11 mètres, qui profite de vacances en famille à Porto-Vecchio. Bien que détaché de la frénésie olympique, le pivot t n'en oublie pas pour autant son entraînement quotidien dans la salle du complexe sportif du Pruneddu.



Membre de l'ASVEL, club présidé par l'illustre Tony Parker, Joffrey Lauvergne arbore un palmarès impressionnant. Avec l’équipe de France, il a décroché le titre de champion d’Europe en 2013 en Slovénie, avant de remporter les médailles de bronze aux championnats du Monde de 2014 et d’Europe de 2015.



Le parcours en club de Joffrey Lauvergne est tout aussi remarquable. Après des débuts prometteurs en Europe de l'Est, où il a conquis le titre de champion de Serbie avec Belgrade en 2013, il s'est illustré dans la prestigieuse NBA. De 2014 à 2018, il a enfilé les maillots des Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls et San Antonio Spurs, retrouvant Tony Parker au Texas. Son aventure l'a ensuite conduit à Fernebahce et à Kaunas, avec lequel il est devenu champion de Lituanie en 2021.



Depuis 2022, Lauvergne évolue sous les couleurs de l’ASVEL, renouant ainsi avec son ancien coéquipier Tony Parker. Pendant ces vacances à Porto-Vecchio, bien que loin des projecteurs des Jeux Olympiques, il continue à faire preuve de la même rigueur et passion qui ont façonné sa carrière exceptionnelle.