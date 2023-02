Porto-Vecchio : des équipements informatiques pour lutter contre la fracture numérique

Si l'accès aux technologies et à l'information est une étape indispensable pour s'intégrer et s'épanouir dans notre société, les habitants des quartiers prioritaires sont trop souvent confrontés à une fracture numérique qui se manifeste par une difficulté d'accès à internet et à des outils informatiques adaptés.



Pour favoriser l'accès de tous aux outils informatiques Hub Corsica et La Poste ont uni leurs forces et lancé plusieurs initiatives, dont la plus récente a été à ce vendredi 3 février à Porto-Vecchio où 5 ordinateurs reconditionés ont été remis aux services de la ville et aux associations.



Ces ordinateurs seront mis à la disposition de la FALEP, du centre d'hébergement, du service prévention, de l'association Etudes et Chantiers et de la Direction Solidarité Santé et Social.