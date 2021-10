Porto-Vecchio : beau succès pour le FormaGame de la Mission Locale Sud Corse

Après une première édition très réussie suite à laquelle près d'une dizaine de jeunes âgés entre 16 et 29 ans ont trouvé une formation, la Mission Locale Sud Corse a décidé d'organiser un deuxième FormaGame : "Cette année, nous avons vu les choses en plus grand et avons lancés près de 400 invitations pour une dizaine de stands d’ informations différents", explique Sylvie Mondoloni référente formation de la ML.





Une parie de réalité virtuelle offerte

Pour captiver l'attention du jeune public la mission locale a voulu cette journée plus attractive et ludique : "Nous offrons aux participants une boisson et une partie de jeu vidéo en réalité virtuelle, pour lier l'aspect professionnel de ces rencontres au divertissement. Nous avons également voulu un lieu attirant et c est pour cela que la structure Alta Game a été choisie", ajoute Dea Foata, directrice de la Mission Locale Sud Corse.

Entre, consoles, jeux d'arcane et sous le regard de Mario Bross, les jeunes se succèdent et vont volontiers à la rencontre de possibles recruteurs. "Cette année, nous avons de nouveaux corps de métier présent pour cette journée. L' armée est ici pour la première fois " ajoute Dea Foata.

Au cours de l’année, ce sont près de 1100 jeunes entre 16 et 29 ans qui sont orientés, guides et accompagnés par la mission locale de Porto-Vecchio à Sartene : "Le nombre de nos inscrits est relativement stable, la crise sanitaire n’a pas eu de véritable impact sur nous. Le nombre de jeunes est toujours plus ou moins le même, seul plus 20 % se sont trouvés sans aucun revenu mais leur motivation,elle, n’a pas été impactée par le Covid" conclut Dea Foata.