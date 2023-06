Porto-Vecchio : Une nouvelle pièce et une tournée estivale pour la Compagnie I Salt'in Bocca

Fondée en 2018 et basée à Porto-Vecchio, la compagnie de théâtre I Salt'in Bocca est composée d'un groupe de comédiens passionnés qui pratiquent le théâtre amateur depuis de nombreuses années. Au fil du temps, ils ont enchaîné les performances sur diverses scènes, proposant des représentations théâtrales, des lectures publiques, ainsi que des collaborations avec d'autres troupes d'arts vivants.Cette année, la compagnie présente une pièce de théâtre intitulée "Catarina et la beauté de tuer des fascistes", fruit d'un travail d'une année. Cette création est signée du dramaturge, metteur en scène et directeur du festival d'Avignon, Tiago Rodrigues. Né à Lisbonne en 1977, trois ans après la révolution, Tiago Rodrigues a été profondément influencé par l'engagement de ses parents dans la lutte contre la dictature salazariste, ainsi que par leur participation active à la Révolution des Œillets. Cet engagement a profondément marqué son écriture et sa vision du théâtre et de la mise en scène est empreinte d'une liberté de jeu et d'une confiance accordée aux comédiens. À travers ce scénario palpitant, le metteur en scène soulève des réflexions sur la légitimité de la vengeance, les différentes formes de fascisme de nos jours, mais aussi sur la nécessité de rester vigilants, de perpétuer le combat féministe et celui de toutes les minorités opprimées.La compagnie a déjà prévu plusieurs représentations dans toute la Corse. Parmi les dates confirmées, on retrouve notamment, Araghju le 7 juillet, Muratello et Arca (teatru in paese) les 10 et 11 juillet, le Festival de Sotta le 8 août, L'ospedale et Precojo (teatru in paese) les 21 et 22 août, le Bastion de Porto-Vecchio le 26 août, le Festival d’Algajola du 12 au 15 octobre, ainsi qu'une représentation prévue en novembre 2023 dans l'arrière-pays toulousain (à confirmer).Pour plus d'informations, vous pouvez visiter leur page Facebook