Porto-Vecchio : Très beau succès pour A Festa di u Sportu

Ce moment important, organisé par la municipalité avec le soutien des clubs, qui permet de frapper, très officiellement, les trois coups de la saison sportive, a rassemblé une vingtaine d'associations et a connu un franc succès populaire.



L'occasion pour les Porto-Vecchiais de tous les âges et de tous les niveaux de pratique de découvrir ou de redécouvrir le panel des disciplines sportives dans la Cité du Sel.



Le lancement de cette fête du sport a eu lieu à 10 heures en présence du maire Jean-Christophe Angelini, mais aussi de Véronique Filippi, adjointe en charge des sports et de Nathalie Maisetti, conseillère municipale pour les affaires scolaires. Dans son propos le premier magistrat de Porto-Vecchio a tenu à rappeler l'importance de la pratique sportive non seulement en termes de performance, mais surtout au quotidien pour le plus grand nombre au seul bénéfice d'une meilleure santé. Les premières minutes de cette 12e Festa di u Sportu se sont déroulée, également, en présence du nageur porto-vecchiais Enzo Tesic-Balesi, très récent médaillé de bronze avec le relais français lors des derniers championnats d'Europe de Natation.



Cette Festa di u Sportu 2022 a permis, aussi, à de nouvelles associations d'effectuer leurs premiers pas lors de cette manifestation. Parmi celles-ci le club de tir Porto-Vecchiais avec dans ses rangs le vice-champion du Monde de tir sur cible en Suède, dans les rangs de l'équipe de France, Thierry Bouha.Ce sont, au total, plusieurs centaines de sportifs confirmés ou néophytes qui ont fréquenté cette manifestation, véritable mélange des genres entre sports "traditionnels" d'autres plus "modernes", mais aussi la danse sous toutes ses formes. Le baisser de rideau s'est déroulé à 18 heures sur un ultime tableau de danse.



Un au rev oir en douceur en attendant la 13e édition en septembre 2023.