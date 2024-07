Porto-Vecchio : Les hits des stars des années 80 vont chauffer le complexe sportif du Pruneddu

Pour le producteur de "Totalement 80", Olivier Kaefer , le succès des tubes de cette décennie ne doit rien au hasard. "Quand on regarde la France actuelle, il est certain que c'est plutôt anxiogène, alors qu'en comparaison, les années 80 c'était l'insouciance. C'est pour cela que, 40 ans plus tard, les gens continuent d'aimer cette période qui était marquée par un son nouveau. C'était l'époque des radios libres, qui ont permis de découvrir de nouveaux artistes. Il soufflait un vent de liberté, avec peu d'interdits, alors qu'aujourd'hui tout est plus formaté. Le succès des années 80 s'explique par le fait que les gens ont envie de s'amuser."



Quant à savoir pourquoi avoir choisi la Corse, la réponse d'Olivier Kaefer est évidente : "La Corse est un petit paradis, une terre accueillante. Sur le continent, on ne sait plus dire bonjour, merci, et au revoir. Tout est question de rapports humains, et c'est pour cela que nous sommes en Corse."