Porto-Vecchio : Le collège Léon-Boujot s'insère dans l'opération "Plastique à la Loupe"

Cette opération a pris corps, ce vendredi 7 janvier 2022 au matin, sur la plage de Cala Verde, où une dizaine d'élèves, tous volontaires, conduits par leurs professeurs, Sophie Grandvuillemin, Yann Pistone et Alexandre Gavini, ont effectué les premiers prélèvements sur une zone de 50m2. Pour ces scientifiques en herbe, car la démarche est bien scientifique, il s'agissait de prélever des macros; mesos et micros plastiques, de les répertorier et ensuite, de les envoyer à la Fondation Tara Océan pour analyse. De la sorte il sera procédé à un véritable bilan de santé d'une partie du littoral porto-vecchiais et par la même occasion de la Méditerranée dans la mesure où pareilles opérations se déroulent, par ailleurs, sur le pourtour du Mare Nostrum. L'Education Nationale est, bien entendu, partie prenante dans ce dispositif, mais aussi le CEDRE, le CNRS et l'ADEME





Cette opération a reçu le soutien de l'enseigne locale Gamm Vert, mais aussi des services techniques de la ville de Porto-Vecchio qui avait fourni le petit matériel nécessaire. La cellule Environnement de la commune était, également, présente sur le site affirmant, de la sorte son rôle d'accompagnement sur les initiatives visant à préserver l'environnement sur l'ensemble du territoire, mais aussi au travers de la réalisation de documents d'objectif pour les sites Natura 2000, ainsi que le travail sur un atlas relatif à la biodiversité communale.





L'opération initiale, qui permettra d'établir une photo en temps réel de la pollution visible et invisible - les micros-plastiques ne font que quelques millimètres voire sont à peine visibles - va précéder d'autres actions avec, notamment, la gestion d'une aire marine éducative sur les marais salants, qui aura son pendant du côté de la montagne avec une aire terrestre éducative dans la forêt de l'Ospedale.