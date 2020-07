Porto-Vecchio: La mobilisation s'accroît contre le déploiement de la 5G en Corse

"Tous ensemble nous pouvons changer les choses" c'est le cri d'alarme que le collectif "Terra Libera" et le groupe "Stop à la 5G en Corse" ont lancé sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser les insulaires sur "les risques liés au déploiement de la 5G en Corse, et surtout à Porto-Vecchio, déclarée ville pilote.".



"Il en va de notre Santé. Les ondes tellement et trop puissantes vont endommager les connections de notre cerveau, impacter notre ADN ! - on lit dans l'appel à manifester lancé pour ce 11 juillet à 18 heures devant la mairie - Le vivant sous toutes ses formes sera touché. Animaux faune et flore nous sommes tous concernés. Il faut agir avant qu'il ne soit tard ! ".