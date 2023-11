Porto-Vecchio : L'associu à Ghjucata organise la 6e édition du concours de belote

Le temps passe, mais la passion demeure pour Don-Ange et Rémy chevilles ouvrières de l'associu A Ghjucata organisatrice de la 6e édition du concours de belote contrée qui se déroulera le samedi 2 décembre prochain dans les locaux de la résidence hôtelière Kilina à Porto-Vecchio. Comme cela avait déjà été le cas lors des précédentes éditions, ce rendez-vous des passionnés de la discipline s'apprête à faire le plein dans la mesure où à l'habituel contingent insulaire une vingtaine de doublettes azuréennes et provençales sont d'ores et déjà annoncées. Pour rappel ce concours doté de 8.000 euros de prix débutera le 2 décembre à 10 heures très précises.



Pour faciliter l'organisation de ce concours, il est demandé aux personnes intéressées de s'inscrire dès à présent dans les différents établissements répartis aux quatre coins de la Corse.

Pour les retardataires, si des places disponibles demeurent, mais cela s'annonce compliqué dans la mesure où en 2022 la limite de 128 équipes avait rapidement été atteinte, il sera possible de s'inscrire sur place le samedi 2 décembre à 9 heures. À noter qu'à partir de 14h30 débutera une consolante qui permettra aux perdants du matin, mais aussi aux autres duos de participer à un second concours.



Pour rappel la 5e édition avait été remportée par le duo bastiais composé de David Graziani et Christophe Boivent. Pour de plus amples informations il est possible de contacter les organisateurs au 06 77 04 44 11. Précision importante, les duos qui arriveront en retard le jour du concours seront pénalisés par la perte de la première partie lors de la phase de poules.





Les points d'inscription en Corse

Porto-Vecchio: Bar Pimpan Conca: Chez Gérard.

Ghisonaccia: Bar A Vin A Volta

Prunete: Bar Tabac des Quatre-Chemins.

Bastia: LVP

Corte: la Brasserie Casino

Calenzana: U Picciu

Bonifacio: Bar du Quai

Propriano: L'Annexe

Ajaccio: Bar Le School et Bar Le Parc.