Porto-Vecchio : Ils se sont mobilisé pour nettoyer la planète

Rédigé par La rédaction le Samedi 21 Septembre 2019 à 21:11

C’est ce samedi 21 septembre qu’a eu lieu le World clean up day, une journée mondiale afin de nettoyer la planète. De nombreuses personnes se sont mobilisées à travers le monde, et le Sud de la Corse n’est pas en reste.



A l'appel de l'association Global Earth Keeper, plus d'une trentaine de personnes se sont rassemblées ce matin pour nettoyer le sentier du ruisseau de Bala.

Une benne entière de déchets, fournie par la Communauté de Commune du Sud Corse, a été remplie.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie