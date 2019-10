Porto Vecchio : Grand tournoi d'échecs au centre commercial La Galerie - Géant 5 octobre 2019

La rédaction le Mercredi 2 Octobre 2019 à 15:55

C'est le samedi 5 octobre, au centre commercial Géant La Poretta de Portivechju, qu'aura lieu la 3e étape d'un circuit qui se déroule dans les quatre principales galeries Géant Casino de Corse. Après celui du 11 mai à Furiani et du 22 juin à Corti , Portivechju le 5 octobre et Mezzavia le 9 novembre proposeront les mêmes dotations.

Chaque tournois est doté de 4 600 euros de prix en nature, avec un effort particulier pour les jeunes débutants puisque les 5 premiers de chaque catégorie elo seront récompensés. Mais vétérans et forts joueurs ne seront pas oubliés.

Ouvert à tous les écoliers de la région et aux parents.

