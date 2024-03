Porto-Vecchio : 80 élèves de CM2 sensibilisés au don de sang

À l’aide des présentations interactives, Jacques Sculteur, a parlé du sang, de sa composition, du cœur, des plaquettes, du plasma, et surtout de la nécessité et le déroulement des collectes, les conditions pour donner son sang.Les élèves ont été encouragés à poser des questions et à exprimer leurs préoccupations, les sensibilisant ainsi à l'impact concret de leur éventuelle participation à cette noble cause. "L'enthousiasme et la curiosité étaient palpables parmi les participants, témoignant de l'efficacité de cette initiative éducative." indique le président qui tient à sensibiliser les à la nécessité d'une mobilisation collective pour répondre aux besoins croissants en matière de santé.

Prochaine étape de cette belle initiative : mardi 26 mars à l’école Marcellisi pour les 3 classes de CM2. Ensemble, nous pouvons véritablement changer le monde, une goutte de sang à la fois.