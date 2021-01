Porto-Vecchio : 30 mois de prison ferme pour violences contre les gendarmes

La rédaction le Dimanche 31 Janvier 2021 à 17:18

Les 2 individus qui ont comparu dans le courant de la semaine devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio ont été condamnés l'un à 30 mois de prison ferme et le second à 6 mois avec sursis. Ils étaient poursuivis pour "Violences envers les gendarmes, dégradations de véhicule gendarmerie et détention de stupéfiants."