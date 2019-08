Porto-Pollo : La SNSM de Propriano évacue une personne victime de la fracture des deux chevilles

La personne secourue souffrait notamment de fractures et de luxations des deux chevilles .

Rapidement le SRA SNS 714 avec une infirmière et le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco SNS 654, étaient mobilisés .





Peu après, prise en charge par les secours et après médicalisation par l’infirmière de la SNSM sur la prescription du SAMU 2A, la victime a été débarquée au port puis évacuée sur le centre hospitalier d'Ajaccio par une ambulance des Sapeurs Pompiers de Petreto