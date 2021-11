Portivechju : première édition des ateliers du tourisme durable

9 heures : Mots de bienvenue avecChristian Mantei: président d'Atout FranceJean-Charles Orsucci: maire de Bonifacio et vice-président de la Communauté de Communes du Sud-CorseJean-Christophe Angelini: Maire de Porto-Vecchio et président de la Communauté de Communes du Sud-Corse9h30: Conférence et table ronde animée par Dumenica Verdoni professeur des Universités, adjointe au maire de Porto-Vecchio, déléguée à la Culture, au Patrimoine et à l'Education.Intervenants: Caroline Tafani: maître de Conférence en géographie, aménagement. Enseignant chercheur Agro-économiste et géographe: Tourisme durable en Corse, un enjeu stratégique ?Alain Di Meglio: Professeur des Universités à l'INSPE: "Sous les ailes de la saison, la culture et le patrimoine".Pierre Torrente: Directeur campus des métiers et qualifications du tourisme pyrénéen, Université de Toulouse, président de l'association transitions des territoires de montagne: "Le tourisme à l'épreuve de la crise sanitaire: d'une approche conjoncturelle à une approche structurelle.Jean-Michel Culioli: Chef de service des espaces protégés à l'Office de l'Environnement de la Corse: "les enjeux du plan de gestion 2022-2031 de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio et la compatibilité avec les activités touristiques".13h30: Ateliers et travaux:Atelier n°1: Mobilité, pratiques et enjeux (Comment gérer et réguler les flux touristiques par une logistique des transports internes et externes intelligente)Atelier n°2: Formation pour un turisim'lab ( Quel système de formation innovant pour assurer la qualification des acteurs et la montée en puissance en compétences des opérateurs)Atelier n°3: Construire le bien commun (Entre conservation et politique développementaliste entre espace public et espace privé, quelle gestion équilibrée des ressources naturelles comme culturelles ?)Atelier n°4: Valoriser la production (Pour que l'activité touristique constitue une valeur ajoutée pour les activités productives et accroisse la visibilité de nos artisans, quel modèle de coordination ?)16 heures: Restitution des ateliers16h30: Mot de la fin et clôture par Jean-Christophe Angelini: Maire de Porto-Vecchio et président de la Communauté de Communes du Sud-Corse--