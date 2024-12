Portivechju célèbre a Festa di a Nazioni du 6 au 8 décembre

Le vendredi 6 décembre, A Festa di a Nazioni débutera avec la présentation d'une œuvre monumentale du graffeur Mako Deuza, qui rendra hommage à Pasquale Paoli. L’œuvre sera dévoilée à 15h45 sur le parvis de l’Espace Jean Paul de Rocca Serra.



À 16h, une table ronde intitulée "Les figures de Paoli et de Napoléon dans la création artistique en Corse" réunira des experts pour discuter de l'influence de Paoli sur l’art insulaire. Cette rencontre, modérée par Dumenica Verdoni, troisième adjointe à la culture, patrimoine et langue corse, comptera parmi ses intervenants des figures incontournables comme l’universitaire Alain di Meglio, le réalisateur Dominique Maestrati, le metteur en scène Orlando Forioso et le graffeur Mako Deuza.



À 20h, les spectateurs auront l’occasion de découvrir la première partie de la projection exceptionnelle du film Napoléon vu par Abel Gance à la salle Abel Gance, un moment fort de l’événement.



Poursuite des réflexions historiques et projection cinématographique

Le samedi 7 décembre à 18h, la deuxième table ronde, "Paoli et Napoléon : héros révolutionnaires ou hommes d’État ?", animée par Jean Guy Talamoni, avocat et enseignant-chercheur, réunira des chercheurs et auteurs pour approfondir la compréhension de ces figures historiques. Parmi les invités : Erick Miceli, Jean Dominique Poli et Marcandria Perraut. La journée se poursuivra par la deuxième partie de la projection d’Abel Gance sur Napoléon à 20h30.



Célébration religieuse et concert festif au Marcatu di Natali

Le dimanche 8 décembre marquera l’ouverture du Marcatu di Natali à 12h. À 18h, une messe sera célébrée à l’église Saint-Jean-Baptiste, suivie d’une procession qui débutera à 19h. À 19h20, la bénédiction du Marcatu di Natali sera effectuée par le prêtre Thibault. La soirée se clôturera en beauté avec un concert de FELÌ, à 19h30, pour célébrer la culture corse et l'esprit de Noël.



En partenariat avec la Cinémathèque de Corse et l’UMR CNRS 6240 LISA de l’Université de Corse, cet événement s’inscrit dans un programme de recherche qui célèbre l’histoire et la culture de la Corse à travers ses grandes figures historiques et artistiques. A Festa di a Nazioni est une occasion unique de découvrir et de célébrer la richesse de l’identité corse sous de multiples formes.