Portivechju : Un tournoi de Futsal pour solliciter l'entrepreneuriat

Sous l'impulsion de Fatima Chiker et de Vincent Mondiegt, ce tournoi, entrant dans le cadre des Quartiers d'Été, Quartiers Prioritaires de la Ville et du Contrat de Ville de Portivechju, a regroupé dix équipes.

La première partie de ce rendez-vous convivial autour du ballon rond était réservée aux phases de poules, avant d'entrer dans le cycle des rencontres couperets.





Ainsi au stade des demi-finales, la Squadra Pifanu venait à bout de Vox aux tirs au but alors que dans le même temps The Team disposait des Franginhos 2 à 1.

La finale ne devait pas échapper à The Team qui dominait la Squadra Pifanu 7 buts à 4.

Au-delà de la performance sportive, il s'agissait de mener une action de sensibilisation et d'accompagnement en direction des profils issus des Quartiers Prioritaires de la Ville qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien qui ont besoin d'un soutien pour celles et ceux qui sont déjà immatriculés, et ce dans l'ensemble des secteurs d'activité.