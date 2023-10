Portivechju : Succès de l’ASICS City Trail de Portivechju

Ce City Trail ASICS, au-delà de l’aspect sportif, a été placé sous le signe de la solidarité dans la mesure où la marque nippone a reversé la somme de 10 euros par finisher aux associations Casa di l’Isula (GEM) et Corsica Bella. Chacune d’elle va se voir remettre un chèque de 1.250 euros.



Pour en revenir à l’aspect sportif on retiendra que ce City Trail a été remporté par Augusto Bastien en 16’04 devant Flaviu Filidori (16’16) et Marcel Palau Abello (16’20). Du côté des féminines Kirsteen Welch en 18’26 a été la plus rapide alors que Maeva Danois (18’42) et Christin O’Shea (20’02) occupent dans cet ordre les deux places restantes sur le podium.