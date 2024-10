Portivechju : La pression monte sur le terre-plein de la Marine avant le départ du 24e Tour de Corse Historique

GAP le Dimanche 6 Octobre 2024 à 14:33

Après les sueurs froides engendrées par le blocage des ports et des aéroports insulaires, le Tour de Corse Historique a retrouvé le sourire ainsi que son rythme de croisière sur le terre-plein de la Marine à Porto-Vecchio, centre névralgique de l'épreuve, où ont débuté samedi les vérifications techniques et administratives. Une sorte de veillée d'armes avant l'épreuve de roulage qui aura lieu demain à partir de 8h30 du côté de Petralonga, et surtout les trois coups du rallye mardi en fin de matinée à Conca pour les VHC et à Sorbollano pour les VHRS.