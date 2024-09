Portivechju : I Chjami, Blanca Li et Hamlet au programme de la saison culturelle

Voilà près de neuf mois que les Porto-Vecchiais ont retrouvé leur Salle rouge, restée fermée trop longtemps en raison de travaux de rénovation dans l’espace culturel Jean-Paul De Rocca Serra. Sa réouverture avait donné lieu à une demi-programmation, sur six mois . Désormais, il est temps de se projeter sur une année complète de manifestations culturelles à Portivechju, se réjouit Dumenica Verdoni, l’adjointe à la culture de la ville : « Une programmation, ça se décide deux ans en amont, ce qu’on n’avait pas pu faire à la réouverture de la Salle rouge, car on ne connaissait pas la date précise de sa réouverture. »Pour boucler cette nouvelle programmation, le service culture de la ville a donc pu bénéficier de plus de temps, avec toujours à l’esprit un fil conducteur : « Travailler la pratique culturelle avec le public, pour qu’il puisse mieux appréhender l’oeuvre », explique Dumenica Verdoni. Cela passe par quelques à-côtés, comme la tenue d’ateliers à la médiathèque sur la marionnette, lesquels viendront éclairer Don ch’è rottu prima parte, la pièce de théâtre en langue corse de Jean-Pierre Lanfranchi, inspirée du Don Quichotte de Cervantès et qui explore l’univers des marionnettes.Dans la foulée de la réouverture de la Salle rouge, « on a constaté que le public était au rendez-vous plutôt sur les grands événements, les belles affiches. C’était assez clair, a noté Mme Verdoni. Sur les gros spectacles, on faisait salle comble. » Dès lors, « on a décidé d’augmenter le nombre des belles affiches, pour proposer aux gens des rendez-vous réguliers, et pour qu’ils nous fassent confiance pour le reste. » Au rang des « belles affiches » de cette année à Portivechju, il y aura Casse-Noisette revisité par Blanca Li, dans un mélange détonnant de danse moderne et de hip-hop. On aura droit également à une version corse du Hamlet de Shakespeare, mise en scène par Camille Nesa et interprétée par la compagnie Théâtre Chimères. Comment Charlie est devenu Chaplin,, c’est ce que racontera Smile, une pièce de théâtre entièrement en noir et blanc, des décors aux costumes, en passant par le maquillage. Seule en scène, la jeune actrice Cléo Senia interprétera de son côté Colette, rendant hommage sous la forme d’un music-hall aux différentes facettes de la romancière qui fut aussi mime, comédienne, critique dramatique, publicitaire et même marchande de produits de beauté. Ensuite, Aspittendu à Pasquale Paoli est un spectacle qui rendra hommage au babbu di a patria, à l’occasion des 300 ans de sa naissance, le 6 avril 1725.La chanson corse sera à l’honneur, avec trois concerts prévus : l’hommage à Petru Guelfucci par son fils, Petru Santu Guelfucci, qui a réuni plusieurs voix insulaires et un orchestre symphonique, autour du répertoire du chanteur de Corsica, disparu le 8 octobre 2021. Le groupe de Jérôme Casalonga, Zamballarana, proposera en clôture de la saison un nouveau concert, dans la veine créative, polyphonique et poétique qui le caractérise. Mais ce sont les Chjami Aghjalesi qui ouvriront la saison porto-vecchiaise le 11 octobre : « On est ravis, c’est le groupe de toute une génération, souligne Dumenica Verdoni. Et ça fait quelque temps qu’ils ne sont plus produits à Portivechju. » Et nul doute qu’à l’écoute de Populu Vivu ou de Catena, les Porto-Vecchiais les acclameront, le poing levé !Dans cette programmation, nous avons relevé deux curiosités : la projection du chef d’oeuvre d’Abel Gance, Napoléon, dans sa grande version d’une durée de…. 7 heures ! Une version du film qui avait disparu de la circulation depuis les premières projections datant de 1927 et que la Cinémathèque française est parvenue à reconstituer, grâce notamment à l’une des copies, qui était conservée par la Cinémathèque de Corse. Et puis il y a ce stand-up de l’humoriste Bérangère Krief, sobrement intitulé Sexe et qu’elle présente ainsi : « On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter. Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon. » Pour Dumenica Verdoni, le stand-up devra faire ses preuves à Portivechju : « On va voir comment les Porto-Vecchiais réagissent ! »