Porticcio : un nouveau projet pour la deuxième église

Mais le Vicaire général n’entend pas rester sur cet échec. D’autant que le besoin d’une nouvelle église se fait cruellement sentir. « L’église actuelle, Saint-Jean-François Régis, ne peut accueillir que 70 personnes à l’intérieur. Or, nous sommes entre 80 et 100 personnes l’hiver, et plus de 400 l’été ! », relève l’abbé Christophe Boccheciampe, prêtre de la vallée du Prunelli et de la rive-Sud d’Ajaccio. Construit dans les années 1970, l’édifice religieux se révèle particulièrement inadapté aux cérémonies réunissant de nombreux fidèles telles que les mariages, les baptêmes, ou encore les enterrements. « Il nous faut un lieu plus accueillant », résume l’abbé.



« On recommence donc la procédure », annonce le Père Jean-Yves Coeroli. Si les contours du nouveau projet ne sont pas encore connus, le Vicaire général livre toutefois quelques éléments. L'église sera située sur le même terrain. Mais cette fois-ci, pas de concours d’architectes. Un nom serait d’ores et déjà « pressenti », sans que le Vicaire général ne veuille en dévoiler davantage pour le moment. Le montant du nouveau projet devrait avoisiner, au maximum, « 1,5 million d’euros ». Un presbytère et des salles paroissiales accompagneront, à terme, l’église, « mais il y a moins d’urgence ». Sur la construction de l’édifice, le Vicaire général assure vouloir « construire avec des méthodes et des entrepreneurs corses ».