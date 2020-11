Port du masque, commerces, attestation : ce qui va changer en Haute-Corse ce 28 novembre

Le port du masque reste obligatoire à Bastia et à Corte

Autre mesure attenante à cet allègement des restrictions sanitaires, le port du masque ne sera plus obligatoire sur l’ensemble de la Haute-Corse mais exception sera faite pour les communes de Bastia et Corte. Le port du masque restera donc obligatoire sur l’ensemble du territoire des ces deux communes. Dans les autres villes et villages de Haute-Corse, cette obligation ne concernera plus que les alentours des écoles, des lieux de culte, des marchés et durant les rassemblements et ce dès samedi 28 novembre.



Pas de limite de déplacement pour aller faire ses achats

Contrairement au premier confinement où un rayon de 100 kilomètres autour de son domicile était autorisé pour des raisons jugées valables, le déplacement pour effectuer des achats ne sera soumis à aucune limite de distance ou de temps. Ainsi, un habitant de Bastia pourra par exemple se rendre à Ajaccio pour effectuer ses achats dans les enseignes qui ne sont pas présentes dans le nord de l’Île. Attention tout de même à ne pas être surpris par le mauvais temps annoncé en cette fin de semaine.



Les commerces pourront ouvrir le dimanche

Pour étaler la fréquentation dans les commerces et réduire le flux de personnes, le préfet de Haute-Corse publiera dès ce samedi 28 novembre un arrêté préfectoral autorisant les commerces qui le souhaitent à ouvrir leurs portes les 5 prochains dimanches et ce jusqu’à 21h.





Aller à la messe, un nouveau motif valable pour se déplacer

Comme annoncé par le premier ministre jeudi dernier, les lieux de cultes pourront de nouveau accueillir les fidèles dans la limite de 30 personnes. Pour se faire, la case « déplacement dans un lieu de culte » sera ajoutée sur l’attestation de déplacement dérogatoire et vaudra comme un motif valable pour déroger au confinement.





Les activités extrascolaires autorisées en extérieur

Pour la première période allant du 28 novembre au 15 décembre, les activités extrascolaires seront autorisées uniquement en extérieur. À partir du 15 décembre, après analyse de l’évolution de la situation sanitaire, ces activités pourront être autorisées en intérieur.





Maintien des marchés de Noël sans nourriture ni boisson

Pour l’instant, et dans l’optique d’une amélioration de la situation sanitaire, les marchés de Noël et différentes animations pour les fêtes de fin d’années sont maintenus avec toutefois l’interdiction de proposer des activités qui obligent à retirer le masque comme la restauration et la consommation de boissons sur place. Exemple a été pris du marché de Noël de Bastia qui se déroulera cette année sur la place Saint-Nicolas et qui verra l’installation d’une grande roue. Cependant, les réjouissances des fêtes seront encadrées scrupuleusement et feront, elles aussi, l’objet de contrôles : les entrées se feront de manières individualisées et les forces de l’ordre veilleront au respect des normes sanitaires et des gestes barrières à l’intérieur comme à l’extérieur des marchés.



La chasse maintenue

L’activité des chasseurs ne sera donc pas stoppée et se verra appliqué les mêmes règles que pour les autres loisirs c’est-à-dire autorisés dans un rayon de 20 kilomètres autour de son domicile et pour une durée de 3 heures. Dans le cadre de sa mission d’intérêt général visant à protéger les cultures et à réguler la population, les dérogations accordées pour la chasse au sanglier lors des dernières semaines restent en vigueur.



Toutes ces nouvelles mesures plus souples sont toutefois soumises à une clause de revoyure. Le 15 décembre sera l’heure du bilan pour le préfet de Haute-Corse qui n’exclut pas un possible retour en arrière si la situation sanitaire venait à se dégrader. Un appel est donc lancé à la responsabilité individuelle, à la vigilance et au respect strict des nouveaux protocoles sanitaires et des gestes barrières.