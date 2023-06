Port de Bastia : on attend près d’un million et demi de passagers

«Le port de Bastia représente 52 % du trafic passager maritime global de l’île en 2022, dont 88 % est réalisé sur la période d’avril à octobre» précise Marie-Madeleine Guidicelli. Pour le premier port de Méditerranée en termes de passagers, cet afflux conséquent nécessite de la part des divers services soin et rigueur. «Les compagnies maritimes nous communiquent sur une plateforme digitale l’ensemble de leur projet de programmation d’escales par jour, par navire et par destination. Une fois ces données collectées, nous les analysons pour établir des parcs d’attributions en fonction du taux de remplissage des navires des années précédentes. Ensuite, nous étudions les créneaux horaires proposés par les compagnies. Si leurs propositions ne nous conviennent pas, nous leur demandons de les décaler » explique la coordinatrice générale.



Une préparation qui s’intensifie à partir de l’avant-saison, avec des réunions hebdomadaires «tous les jeudi matin à partir du mois d’avril. L’hiver, nous en faisons uniquement tous les quinze jours, ce qui est suffisant. Avec la capitainerie, le chef d’escale de chaque compagnie et les dockers, nous faisons le point sur la semaine écoulée et tachons de nous préparer au mieux pour la semaine et celle à venir. C’est indispensable dans la mesure où le trafic se multiplie par 2,5 dès le mois d’avril en passant de 40 000 à environ 130 000 passagers jusqu’en octobre.»



Les données de la CCI font état, pour exemple, pour les mois de juillet et d’août d’une moyenne de 164 rotations par semaine, soit 23 par jour, réparties entre les trois compagnies régulières à savoir Corsica Ferries, Corsica Linea et Moby Lines.