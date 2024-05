Agression d'une enseignante à Ajaccio : de nombreux établissements scolaires ont débrayé ce jeudi

Ce jeudi, les écoles de Corse ont connu une forte mobilisation en réponse à l'agression subie par une enseignante à l'école Salines VI d'Ajaccio. Dès 8 heures ce matin, les établissements scolaires ont interrompu les cours pendant une heure pour exprimer leur solidarité envers l'enseignante agressée lundi dernier à l’école Salines VI d'Ajaccio..

Hier, le STC a appelé à un débrayage dans toutes les écoles de Corse du Sud ce jeudi 15 mai à 8h30, exprimant ainsi une solidarité totale envers les collègues de l’école élémentaire Salines 6. Cette initiative a été finalement suivie par de nombreux établissements en Haute-Corse, ainsi que par d'autres organisations syndicales telles que le Snuipp-FSU, la CGT Éducation, le Snalc, entre autres.



La mère mise en cause a été placée en garde à vue mercredi 15 mai "et est entendue dans les locaux de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale. L’objectif c’est d’apporter une réponse pénale rapide à ces faits ", indiquait ce mercredi le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe.



De son côté, le recteur a contacté l'enseignante agressée afin de lui témoigner son soutien. Il ira également à sa rencontre avec le Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale (Dasen) de Corse-du-Sud et du député Paul-André Colombani, après sa reprise des cours, la semaine prochaine.

Enfin, le rectorat indique que le Dasen de Corse-du-Sud sera aux côtés de l'enseignante au tribunal demain, pour la comparution immédiate du parent d'élève à l'origine de l'agression.