Port de Bastia : en immersion avec la douane de Haute-Corse

À la sortie du port de Bastia, on ne pouvait pas les manquer. Avec leur gilet jaune fluo, les douaniers de l'unité de Bastia regardent chaque véhicule et distinguent en quelques secondes ceux qui à leur bord paraissent suspects.

Il est 21 heures, quand les huit agents mettent en place le dernier barrage filtrant de la journée.

Des opérations comme celle-ci, ils en mènent régulièrement, notamment à l'arrivée bateaux en provenance de l'étranger, d'Italie en l'occurrence. Ce soir-là, les douaniers sont à la recherche de tabac, une marchandise légale que l'on peut importer, mais en respectant un volume à ne pas dépasser.



Le ferry, qui vient d'arriver de l’île d’Elbe, intéresse les douaniers. "C’est typiquement là que l’on retrouvera des gens qui font l'aller-retour dans la journée pour faire du tourisme fiscal", indique le directeur de la douane.

C'est notamment le cas pour le tabac, qui coûte environ 5,60€ en Italie, contre quasiment 10€ en Corse. S'il n'est pas illégal pour un citoyen français d'en acheter, la quantité qu'il peut ramener avec lui est précise : une cartouche par adulte, pas plus, soit l'équivalent de 200 cigarettes.

Au-delà, et en fonction de la quantité saisie, les douaniers sont en droit de sanctionner, de procéder à une garde à vue et de déférer la personne devant la justice, car cela relève d'un délit.



Une présence dissuasive



À chaque ferry qui accoste, ce sont environ 300 véhicules qu’il faut vérifier. Si l’on pouvait penser que les contrôles se font de manière aléatoire, les agents s'appuient plutôt sur ce qu'ils appellent le ‘flair du douanier’.

Derrière cette appellation, ils font référence aux analyses et aux renseignements collectés par les autres services douaniers au niveau national, mais également européen.

"On définit des critères en fonction du flux, de la provenance, du type de véhicules ou des plaques d'immatriculation, précise un des douaniers de Bastia. Après, notre expérience sur le terrain influe également, puisque l'on observe aussi, la façon dont réagit la personne interpellée".



Ce soir-là, sur la cinquantaine de véhicules contrôlés, aucun ne dépassait la quantité légale, comme c'est souvent le cas en Corse.

"On est plus sur du trafic familial que sur des bandes organisées qui rentreraient plusieurs milliers de cartouches. Le cas classique, c'est la personne qui part en Italie et auquel des membres de sa famille demandent de ramener des cartouches de cigarettes. Reportez ça aux 300 000 habitants de l'île et vous comprendrez que les saisies que nous effectuons parfois restent dans des proportions raisonnables par rapport au continent", nuance le directeur de la douane de Bastia.



Contrôler les trafics



Jusqu'à présent, la Corse est épargnée par le trafic et la contrebande à grande échelle, car l'île constitue un lieu de destination des marchandises plutôt qu'un lieu de transit, souligne-t-on au niveau des douanes.

Pour autant, bien que minimes par rapport au continent, les 146 kg de tabacs saisis en Corse en 2022, inquiètent les buralistes.

"La crainte, c'est qu'on arrive à une baisse de volume de vente à cause de la contrebande. Ce n'est peut-être pas encore le cas, mais avec le rattrapage fiscal pour aligner nos prix sur ceux du continent, il faut rester très prudent, assène José Oliva, le président de la fédération des buralistes de Corse. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la contrebande casse des emplois. La filière du tabac insulaire représente 900 emplois, si le marché s'effondre à cause de l'importation illégale, il y aura de la casse sociale."



Les dernières voitures viennent de sortir du port, mais les douaniers n'ont pas terminé leur contrôle; :l'équipage du ferry, qui a effectué la liaison entre l'île d'Elbe et la Corse, est également soumis à des règles en ce qui concerne le tabac.

Chaque membre d'équipage a le droit à deux paquets de cigarettes par jour de traversée, et le tout doit être consigné dans un registre conservé sur le bateau. Cette mesure, que l'on pourrait trouver stricte, vise à empêcher au personnel navigant de faire de la contrebande.

À bord du navire, les agents s'entretiennent avec le comandant de bord, contrôlent les registres, vérifient les lieux de stockages de l'équipage et dressent un rapport final pour prouver leur inspection.

S'ils n'ont finalement rien trouvé de la soirée, la présence active des douaniers sur le terrain sert de piqûre de rappel à destination de tous ceux qui tenteraient d'introduire illégalement tout ce qui est interdit ou particulièrement surveillé sur l'île.