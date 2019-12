Ponte-Leccia : sécurité et urbanisme principaux thèmes de la seconde conférence des maires de Corse

Pour la partie urbanisme, un accompagnement sera fait pour tous projets d'aménagements et de développement durable ainsi que pour l'élaboration de PLU.

Les premiers résultats du groupe de travail (associations des maires - AUE -Etat) ont fait surgir 3 actions importantes, premièrement la mise en place d'un EPCI, outil collaboratif d'analyse foncière et d'aide à la décision pour l'aménagement et la planification dans les territoires, deuxièmement l'amélioration du fonctionnement de la CTPENAF (Commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) et pour finir l'examen des nouvelles habilitations conférées au PADDUC par la loi élan.

Comme l'a expliqué Jean Biancucci, président de l'agence d'urbanisme, d'aménagement et de l'énergie "le PLU est un excellent outil, la Loi ELAN doit être modifiée pour revenir sur le PADDUC, nous ne remettons pas en cause la loi Littoral, demandons une adaptation, plus de souplesse, une meilleure gestion." , il met un point d'honneur sur la défense des sols.

Les travaux de la mission d'urbanisme ont dégagé des priorités : notamment celle de faciliter les modifications du PADDUC en créant dans la loi une procédure de modification simplifiée. Un projet de texte a été préparé par la DGALN (direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature) et fera l'objet d'une concertation par les acteurs concernés.

Et celle de faciliter l'élaboration des PLU en permettant que des zones urbanisées y soient simplement soumises au règlement national d'urbanisme.

Jocelyne Mattei-Fazy, présidente de l'association des Maires se réjouie du travail fait avec la préfète "elle nous à compris. Nous travaillons avec l'ensemble des maires sur nos erreurs. iI faut sûrement retoucher le PADDUC l'améliorer, nous voulons mettre en place des PLU, mais cela revient cher pour beaucoup de communes, même financés a 80% hors taxes".



La mise en place des premières actions arrêtées lors de ces débats devront intervenir dès la mi-avril, l'agence de l'urbanisme à déjà, quant à elle, provisionné la création de deux emplois.