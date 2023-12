Ponte-Leccia : Gaby Payen, père Noël au grand cœur !

Et tout commence dès le début du mois de septembre avec la collecte des adresses de tous les enfants de Ponte-Leccia et de la microrégion avant de commander les timbres à l’effigie du père Noël. Ensuite, il faut préparer les fameuses lettres. Cela demande beaucoup de travail précis et fastidieux. « Nous partons d’une feuille de dessin blanche et nous commençons par la plongée dans une mixture à base de thé. Une vieille recette de grand-mère pour jaunir la feuille de manière à ce qu’elle ressemble le plus possible à du parchemin », explique Gaby Payen. « Mais il faut faire attention à ce que cette feuille ne se gondole pas. Il est donc nécessaire de surveiller le temps de pause et de la presser tout en la faisant sécher ».





Une fois la feuille prête à l’emploi, c’est Armel qui, de sa plus belle plume, se charge de l’écriture dans une calligraphie ancienne dont elle a le secret. « C’était son métier », précise Gaby, « mais c’est très long, car chaque année nous augmentons le nombre de lettres à envoyer. Nous en avons préparé près de 300 cette année d’ailleurs. Les enfants attendent, mais aussi ceux qui aujourd’hui sont devenus des ados », sourit le septuagénaire. Il est vrai que cette lettre est tout à fait spéciale. Outre son originalité et son esthétisme, elle est devenue collector, « les enfants demandent même à leurs parents de les encadrer pour les accrocher sur un mur de leur chambre. Et lorsque cette lettre arrive, les plus petits sont aux anges en criant « le père Noël m’a écrit et m’invite à sa fête dimanche ». Cela fait vraiment chaud au cœur ».





Pour autant, le travail n’est pas terminé puisqu’avant de l’envoyer, les personnels du Super U se relayent pour la compléter avec des dessins et divers motifs de Noël. La lettre est ensuite pliée minutieusement en trois volets, puis on y appose un cachet de cire rouge ainsi qu’un petit ruban. Ce que l’on peut considérer comme une véritable œuvre d’art peut enfin être expédiée par La Poste.