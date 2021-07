Pont de Casamozza : restriction de circulation du 5 au 16 juillet

Le pont de Casamozza, par ses caractéristiques et son emplacement, est un ouvrage clé du réseau routier de la Collectivité de Corse.



Construit en 1969, il fait l’objet d’un confortement très technique pour garantir sa pérennité et éliminer un risque de rupture dû à un vice de conception résultant des méthodes de calcul de l’époque. L’expertise de la Collectivité de Corse en matière d’ouvrages d’art est donc mobilisée.



Ainsi, la réalisation d’un tourne à gauche et la réfection de la couche de roulement, au droit du carrefour RT10-RD110, sont programmés. Ces travaux de mise en sécurité consistent à un rétrécissement des voies et la réalisation d’ilots centraux.



Cette première tranche de travaux s’élève à 300 000 €.



Dans le cadre de la sécurisation des carrefours au Sud du pont de Casamozza et de l’aménagement de la RT10 dans la « traverse » de Monte, une restriction de circulation de 15 jours aura lieu entre le lundi 5 et le vendredi 16 juillet prochain.



Entre 8 et 17 heures, le franchissement du pont de Casamozza sera fermé uniquement dans le sens Nord vers Sud. La RT10 restera néanmoins ouverte à la circulation dans le sens Sud vers Nord.