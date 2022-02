Pont de Casamozza : les travaux se poursuivent

Le pont de Casamozza, sur la route territoriale 10, par ses caractéristiques et son emplacement, est un ouvrage clé du réseau routier de la Collectivité de Corse. Les travaux se situent sur les communes de Monte et de Lucciana.



Construit en 1969, il a fait l’objet d’un confortement très technique pour garantir sa pérennité et éliminer un risque de rupture dû à un vice de conception résultant des méthodes de calcul de l’époque. L’expertise de la Collectivité de Corse et de ses partenaires en matière d’ouvrages d’art a donc été mobilisée : diagnostic in situ, études approfondies, contrôles nombreux.



Ainsi, après une première tranche de travaux consistant à un rétrécissement des voies et la réalisation d’ilots centraux réalisée en 2021 pour un montant de 300 000 €, des travaux de mise en sécurité du pont lui-même se poursuivent par le remplacement des garde-corps, pour un montant global de 170 000 euros.

Le chantier se déroulera de ce mardi 22 février 2022 jusqu'au vendredi 11 mars.