Pont aérien de Poretta : 13 avions engagés et 11 000 passagers transportés. Air Corsica remercie ses clients et ses partenaires

"Tout au long de la journée de lundi 23 décembre, plus de 11.000 passagers ont été acheminés entre la Corse et le Continent grâce au pont aérien mis en place par Air Corsica à la suite de la tempête « Fabien » qui a touché l’île au cours du week-end.Les opérations des treize avions engagés par la compagnie, dont trois affrétés à des transporteurs extérieurs, se sont déroulées en toute sécurité, en dépit des conditions météorologiques demeurées critiques. Cela a notamment entraîné l’impraticabilité des aéroports de Calvi et de Figari à certaines heures de la journée, s’ajoutant à la fermeture de l’aéroport d’Ajaccio survenue samedi 21 décembre au matin.C’est donc à Bastia-Poretta qu’Air Corsica avait regroupé l’essentiel de son exploitation. Jusque tard dans la nuit de lundi à mardi, les rotations des appareils et des équipages se sont enchaînées, en lien avec le dispositif de navettes routières déployé avec Ajaccio, mais aussi avec Calvi et Figari à la suite des déroutements survenus en raison des circonstances du moment.De nombreux retards ont été enregistrés eu égard à la conjugaison de plusieurs facteurs liés à la situation exceptionnelle dans laquelle se déroulaient ces opérations, au-delà de la persistance de vents violents : perturbations de la circulation des autocars quittant Ajaccio, saturation de certaines installations aéroportuaires, coupures informatiques successives, etc.Les passagers qui ont atterri à Bastia au cours de la nuit se sont vus proposer un hébergement et des voitures de location, le dispositif de navettes routières à destination d’Ajaccio ayant repris ce matin.Ce mardi 24 décembre, les vols d’Air Corsica opèrent normalement à Bastia, Calvi et Figari, tandis que les vols prévus à Ajaccio sont toujours reprogrammés sur Bastia.En dépit de ces évènements défavorables, grâce à la disponibilité et à a compréhension de tous, Air Corsica a pu tenir sa promesse d’acheminer la totalité de ses clients à destination avant la soirée de Noël.La compagnie remercie très sincèrement ses clients pour leur patience et leur compréhension, ainsi que tous ses partenaires aéroportuaires, hôteliers, transporteurs routiers, autorités territoriales et aériennes pour leur coopération dans le déploiement de ce dispositif exceptionnel.Au cours des heures à venir, Air Corsica va se concentrer sur l’adaptation de son programme de vols en fonction de la réouverture possible de l’aéroport d’Ajaccio, ainsi que sur la continuité de son fonctionnement interne à la suite des dégâts survenus à ses installations de maintenance et à son siège social sur ce même aéroport.