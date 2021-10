Pollution plastique marine : L’Office de l’environnement entend lutter contre les Biomédias en Corse

Un enjeu préoccupant

Avant de répondre, le conseiller exécutif en charge de la question, Guy Armanet, avertit les élus que : « le travail, que nous avons globalement à faire sur les déchets, est un mur, je ne compte pas le gravir tout seul ! Je ne manquerai pas de revenir vers vous assez rapidement, notamment auprès des communes et des intercommunalités qui détiennent tout ou partie de la solution ». Ceci posé, il confirme que la lutte contre les biomédias est « un enjeu extrêmement préoccupant » qui ne constitue qu’un aspect du problème global de pollution du milieu marin par les plastiques. « Les effets néfastes de cette pollution n’épargnent ni les espèces marines, ni les fonds marins. Compte tenu des germes bactériologiques qu’ils sont susceptibles de contenir, les plastiques constituent une menace sanitaire évidente avec un impact direct sur les êtres humains ». Aussi le président de l’Office de l’Environnement (OEC) se dit-il prêt à engager ou à appuyer toute démarche juridique contre les producteurs de ces déchets : « Nous sommes en train de constituer un fonds de dossier pour pouvoir déposer plainte ».



Un rôle dynamique

De même, il reconnaît la nécessité d’établir un recensement précis des types de biomédias utilisés : « Lorsqu’il y a eu dysfonctionnement, pas moins de 2 millions de capsules se sont répandues sur nos côtes. Acqua publica a su rapidement résorber le problème, mais on continue de recevoir des biomédias du pourtour méditerranéen et certainement de l’Italie ». Il promet d’être plus opérationnel : « Nous avons d’ores et déjà mandatés nos agents à intervenir dans des missions de récupération de ces supports » et invite les personnes, qui récupèrent ces pastilles, à en informer l’OEC « le plus rapidement possible afin d’établir des constats et des procès-verbaux pour ensuite pouvoir déposer plainte ». Il rappelle, enfin, que, dans le cadre de sa politique menée au titre de la lutte antipollution, « l’OEC joue un rôle bien évidemment dynamique dans la sensibilisation et la prévention afin que la Corse soit dotée de plans d’intervention efficaces, de personnels formés et entrainés, de matériels appropriés pour affronter de façon efficiente ce type de catastrophe écologique et socio-économique ».



N.M.