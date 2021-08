Pollution aux particules fines : la situation s'améliore

La rédaction le Lundi 16 Août 2021 à 11:34

Ce mardi 17 août la pollution aux particules fines qui affecte le ciel de Corse ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Qualitair Corse précise, en effet, que les particules fines s'évacuent vers l'Est et que la situation reviendrait à la normale en toute fin de journée de ce lundi.