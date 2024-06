"Police rendez-vous" : des plaintes en ligne pour moins d'attente au commissariat d'Ajaccio

La prise de rendez-vous en ligne pour un dépôt de plainte ou une main courante est désormais disponible au commissariat d'Ajaccio via la plate-forme « Police rendez-vous », a annoncé la police nationale dans un communiqué publié ce mardi 25 juin.



La plate-forme vise à « limiter les temps d’attente dans les commissariats », « permettre à l’usager d’organiser son déplacement en fonction de ses contraintes personnelles » et « d’éviter un déplacement non nécessaire », précise le communiqué du ministère de l’Intérieur. L’objectif affiché ? Améliorer les conditions d’accueil des victimes et « renforcer le lien numérique avec la population ».



Dans le détail, l’usager devra d’abord renseigner sa situation afin de vérifier si un déplacement en commissariat est nécessaire. Si c’est le cas, la victime pourra ensuite sélectionner le commissariat et le créneau horaire de son choix pour aller porter plainte, en précisant le motif de son déplacement et en confirmant son identité via FranceConnect, service en ligne d’identification porté par l’État français. Le rendez-vous est ensuite confirmé par mail et peut être annulé en cas d’empêchements.