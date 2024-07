Plusieurs nageurs en difficulté secourus dans le Golfe du Valinco

Sous la coordination du CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage), les Sauveteurs en Mer du Centre de Sauvetage (CS) SNSM de Propriano ont rapidement réagi, assistés du Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 7-012. Une infirmière de la SNSM était également présente pour soutenir cette opération de sauvetage.



Grâce à l'intervention efficace et rapide des secours, un total de 6 personnes, dont 3 enfants, ont été ​secourues en mer.