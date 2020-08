Plusieurs départs de feu en Balagne

Les Balagne départs de feu sont intervenus entre 6 heures et 6h30 à Pigna où le feu qui a détruit 2000m2 a été fixé et à Lavatoggio et Montegrosso, tous deux en bordure de la roue départementale 51.

A Lavatoggio l’incendie a parcouru 5000 m2.

‘En revanche à Montegrosso, au col de Salvi plus précisément, on estimait la superficie détruite à 4 hectares de gros maquis.

