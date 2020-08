Plusieurs avions "cloués au sol" à l'aéroport de Calvi

En raison de conditions météorologiques difficile annoncées sur le secteur de la Balagne avec notamment de fortes rafales de vent, les équipes de l'aéroport Calvi-Balagne s'attendaient à passer une journée difficile. Et, ce fut le cas.

Si tout s'est bien passé tout au long de la matinée et en début d'après-midi, en revanche il n'en a pas été de même à partir de 16 heures en raison du renforcement du vent.

Si l'ATR d'Air Corsica est bien arrivé de Nice à 16 heures, en revanche il n'a pu repartir pour Marseille à 16h30 et n'a donc pu revenir à Calvi comme initialement prévu à 19h25.

Par la suite les vols d'Air France AF 7570 et AF4120 en provenance de Paris-Orly sont bien arrivés à Calvi avec 30 mn de retard pour le premier et en légère avance pour le second, tout comme le vol d'Air Corsica en provenance de Lyon - Saint-Exupery qui s'est posé avec moins de 10 mn de retard

sont eux aussi restés bloqués au sol, en attendant une éventuelle accalmie.

Finalement l'avion d'Air Corsica pour Lyon décollait à 18h45 après 45 mn d'attente pour enfin pouvoir décoller, ce qui n'était pas le cas des deux avions d'Air-France dont le décollage espéré se situe pour l'heure aux alentours de 20h30.