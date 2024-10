"Plus grand musée de France" : votez pour préserver le patrimoine corse

Le patrimoine corse est une nouvelle fois mis à l'honneur avec la 4e édition du programme "Le Plus Grand Musée de France". Initié par La Sauvegarde de l'Art Français, ce projet participatif, soutenu par Allianz France, offre à chacun la possibilité de contribuer à la préservation des trésors artistiques de proximité. L’objectif : permettre à une œuvre de chaque région de France d’être restaurée grâce au vote populaire et au mécénat d’Allianz.



Le principe est simple et engageant : chaque citoyen peut signaler une œuvre patrimoniale, située près de chez lui et accessible gratuitement, nécessitant une restauration. Après un processus de sélection et de vote, une œuvre par région bénéficiera d’un soutien financier pour sa restauration. La campagne, qui s'étend jusqu'à l'hiver 2025, permettra ainsi de raviver des pièces menacées, parfois oubliées, tout en sensibilisant le grand public à leur importance. Allianz France, partenaire fidèle de l’initiative, souligne l’enjeu local de cette démarche. "Nous invitons le grand public à se mobiliser en faveur du patrimoine de proximité, dans toute la France métropolitaine et les territoires ultramarins", precise Christophe Dépont, Directeur Marque, Publicité, Réseaux Sociaux & Partenariats d’Allianz France.



Pour la Corse, cette opportunité est un véritable appel à la mobilisation. La région, riche en patrimoine artistique et mobilier, pourrait ainsi voir une de ses œuvres majeures bénéficier de ce programme de restauration. En 2023-2024, plus de 70 000 personnes à travers la France ont participé à cette campagne de sauvegarde. Un chiffre que les organisateurs espèrent encore dépasser cette année. Le président de La Sauvegarde de l'Art Français, Olivier de Rohan Chabot, rappelle la nécessité d'une telle mobilisation : "Cette initiative est exemplaire en ce qu’elle permet à chacun d’agir très concrètement pour la restauration d’un patrimoine commun menacé." Pour lui, il s'agit aussi de redécouvrir la beauté des trésors locaux, souvent dissimulés dans des églises, mairies ou musées régionaux.



Alors que plusieurs œuvres primées lors des précédentes éditions ont déjà retrouvé leur éclat, cette nouvelle saison offre à la Corse la possibilité de voir l’un de ses joyaux restauré. Les habitants de l'île sont donc invités à participer massivement en votant pour les pièces locales en péril et ainsi contribuer à la sauvegarde de leur héritage culturel.