Plus de 1000 participants, en rose, pour l'édition 2019 de A Bastiaccia

Il y avait du rose partout ce dimanche matin sur la place Saint Nicolas de Bastia. Impossible d'échapper à la vague se solidarité qui a envahi le centre ville de 10 heures à midi avec une marche et une course contre le cancer. Mille tee-shirts rose bonbon ont répondu à l'appel du Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers en Corse, de la Ville de Bastia, de la Ligue Contre le Cancer de Haute Corse et de la Marie-Do qui invitaient à marcher contre la tumeur du sein qui en Corse frappe une femme sur neuf.







Et cette année encore A Bastiaccia a rencontré un franc succès car elle offre chaque année aux bastiais l'opportunité d'aider la recherche de la lutte contre le cancer tout en s’amusant.







Les deux départs se sont déroulés de manière échelonnée à partir de 10h quand le coup d'envoi de la marche a été donné sur la place Saint Nicolas d'où la vague rose s'est élancée dans un parcours dans le centre-ville de Bastia. A 11 hures c’était le départ de la course à laquelle ont participé près de 160 personnes : une mobilisation exceptionnelle pour cette manifestation qui a aussi eu lieu à Calvi, Ajaccio et Porto Vecchio.







Avec plus de 50.000 nouvelles personnes touchées chaque année en France, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Près d’une femme sur neuf sera concernée au cours de sa vie, d’après la Ligue contre le cancer. Moins de 10 % des cancers du sein surviennent avant 40 ans. L’incidence augmente ensuite avec l’âge. Il est donc recommandé de faire des dépistages dès l’âge de 50 ans. Le progrès, tant au niveau du dépistage que de la prise en charge médicale de la maladie, permet de guérir, aujourd’hui, 3 cancers du sein sur 4 mais le dépistage reste fondamental pour pouvoir soigner à temps la maladie.



La Ligue rappelle que le dépistage organisé permet à toutes les femmes, âgées de 50 à 74 ans, et ne présentant pas de symptôme, de bénéficier, tous les deux ans, d’une mammographie prise en charge par l’Assurance maladie car il n’en reste pas moins vrai que celui du sein reste le cancer le plus fréquent chez les Françaises, et se trouve à l’origine d’environ 11 500 décès par an.