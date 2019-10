Octobre Rose à Porto-Vecchio : "un effort qui en vaut la peine"

« Nous avons voulu, cette année encore, inscrire cette journée de mobilisation dans une dynamique festive. C’est pourquoi, trois associations sportives, le country rex de Solenzara, Corsica bella et New style sont venues avec plaisir faire des démonstrations de danse. Un flash mob a également était organisé par Virginie et Anouk de fitness plus. En parallèle de ces démonstrations sportives, nous avons proposer de nombreux autres ateliers autour du bien-être. Comme chaque année les commerçants porto-vecchiais ont joué le jeu et ils se sont en majorité mobilisé pour cette grande cause, qu’est le cancer » explique Sandra, présidente de l’association des commerçants A Rinascita.







Le départ de la grande marche contre le cancer a été donné à 11h30 de la cinémathèque de Porto-Vecchio et c’est un tour complet de la ville que les participants ont effectué non sans labeur. « Les effets secondaires des traitements contre le cancer sont lourds, et moi pour éviter la récidive je suis sous hormonothérapie et ce sont des soins qui alourdissent parfois le corps. Je pensais ne pas réussir à faire la montée mais finalement oui » ajoute une participante fière d’être allée jusqu’au bout du parcours.



Organisée conjointement par la Ligue contre le cancer, la ville de Porto-Vecchio et ses nombreux commerçants, la journée semble avoir atteint ces objectifs. « De nouvelles choses se mettent en place dans notre région. Une permanence de ligue existe maintenant à la clinique de Porto-vecchio, et il est nécessaire de faire mieux connaitre les différentes et diverses actions de la ligue. Pas uniquement pour les malades mais aussi pour les accompagnants qui quelques fois se trouvent démunis. Le cancer est encore une lourde maladie et nous voulons améliorer le confort des malades. Dans le cadre de mon métier, je propose aux femmes de se réapproprier leur corps au travers du maquillage et du soin » continue Nadia Kajja, coiffeuse et maquilleuse professionnelle, volontaire et déterminée.







Si la maladie est lourde de conséquences, aujourd’hui c’est dans la joie et la force de vie que les participants sont venus soutenir et offrir de leur temps à la recherche. Avec force et courage tous n’ont qu’un objectif faire reculer le cancer. « Nous voulions aussi interpeller les gens alors nous avons décidé de faire une grande banderole de soutien-gorge roses. Nous sommes tous concernés et nous espérons continuer à mobiliser chaque année plus de monde encore » conclut Sandra, président de A Rinascita.