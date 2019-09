Pluie, orages et inondations : la Corse placée en vigilance jaune

Météo-France a placé la Corse en Vigilance Jaune avec situation météorologique à surveiller pour orages, pluies et inondations à compter de samedi 21 septembre à 21 heures jusqu'au moins 15 heures du dimanche 22.Des orages vont se déclencher notamment sur la partie orientale de l'ile en seconde partie de nuit et toucher le littoral et les proches reliefs.Le Fiumorbu sera très touché avec des pluies entre 40mm à 60mm, localement 80mm (voir 150mm en mer) ,Cervione 30mm, Bastia 15 à 20mm.Demain dimanche sera la Balagne la micro région la plus touchée à partir de 10h/11h pour la journée (Calvi,IR,Fango, Bonifato...)Le relief corse est aussi concerné par les précipitations. Ces orages s'accompagneront de rafales de vent et de fortes intensités de pluies, de l'ordre de 10 à 20 mm en moins de deux heures et ponctuellement jusqu'à 40-60 mm en quelques heures.Lundi le vent de sud-west se lève avec des pointes à 80-90 km/k sur le Cap Corse.