Play-offs : le GFCA Volley s’impose au forceps face à Martigues

Complexe du Palatinu, GFC Ajaccio – Martigues 3-1

Évolution du score : 23-25, 25-20, 26-24, 25-18

Arbitres : Mlle Isabelle Dufour et Jean-Pierre Daret

1 200 spectateurs environ





Six de départ

Ajaccio

Grosnon (libéro), Neraudau, Salles, Lacassie, Bala puis Bouallegue, Patak puis Weidner, entraîneur : Frédéric Ferrandez



Martigues

Ragondet (libéro), François, Talia, Corosine, Attie, Soldner entraîneur : Christophe Charroux



Après sa qualification acquise de haute lutte face à Saint-Quentin, le GFCA Volley accueillait Martigues lors de la première manche de la demi-finale des play-offs de Ligue B. Avec la volonté de bien débuter cette demi-finale et s’éviter ainsi un match au couteau en terre provençale samedi prochain.



Mais, les Provençaux, forts de leur qualification face à Nancy avaient à cœur également de bien faire, surtout dans une position d’outsider qu’ils affectionnent. D’ailleurs, la première manche était particulièrement équilibrée entre les deux équipes (7-7), (13-13) puis (16-16), lors d’une rencontre particulièrement agréable à regarder. Mais, en fin de set, la défense martégale faisait des miracles, Bala était contré, et les Provençaux remportaient la première manche, à la stupeur générale (23-25). Les Ajacciens réagissaient dès l’entame de la seconde manche (10-7), mais encore une fois, Martigues et sa défense héroïque restait aux basques des Gaziers (16-16). L’entrée de Bouallegue et les services de Socié redonnaient finalement de l’allant aux « Rouge et Bleu » qui remportèrent le second set au forceps (25-20).



Le show Bouallegue

Même scénario dans la 3e manche avec un duel ultra-équilibré et des esprits qui s’échauffaient, Ragondet, le libéro martégal écopant même d’un avertissement pour contestation (11-11), (18-18) puis (24-24). Mais, malgré encore un comportement héroïque. Mais grâce à un block de Bouallegue et Lacassie, le GFCA remportait de haute lutte la 3e manche (26-24). Bouallegue et Socié assuraient encore le show dans la 4e manche, et peu à peu Martigues baissait pavillon. Le pointu habituel remplaçant terminait même avec 22 points au compteur ! Finalement, le GFCA Volley s’imposait 25-19 après un match très compliqué et se déplaceront maintenant en terre provençale vendredi prochain pour la manche retour.