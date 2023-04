"Plan eau" : la surprise des 9 communes corses citées par Emmanuel Macron

À Olmeta di Capicorsu aussi, les travaux sont d’actualité. « Ils ont même déjà commencé », explique la maire de la commune, Mireille Boncompagni, surprise par l’annonce du gouvernement. « C’est un dossier commencé il y a quatre ans, pour faire face aux ruptures des canalisations. » Montant de l’opération : 2,5 millions d’euros, subventionnés à 90 % par l’Agence de l’eau et par la Collectivité de Corse. « On a 330 m³ d’eau qui arrivent chaque jour. Il en sort 110 m³ en consommation et 220 m³ en surverse. Mais c’est impossible que nous utilisions 110 m³ par jour pour 80 habitants au village. C’est bien qu’il y a des pertes ! »



À La Porta, nul doute que des travaux sont également indispensables. Mais Pascal Biaggi, même s’il se satisfait des futures subventions, ne peut s’empêcher de penser aux communes voisines, également prises dans des situations complexes. « Il y a d’autres villages qui ont plus de soucis que moi et qui n’ont pas été sélectionnés. Je pense à Quercitellu, à Casabianca, à Poggiu-Marinacciu... » Pour eux, il faudra faire sans aide.