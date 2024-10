Place du Diamant d'Ajaccio : premières indemnisations pour les commerces impactés par les travaux

À la suite des importantes opérations de terrassement réalisées ces derniers mois, les travaux de génie civil en lien avec l’extension du parking battent leur plein. Une visite des élus s’est d’ailleurs déroulée ces derniers jours afin de mesurer l’avancée de ce titanesque chantier, dont la fin des travaux est prévue pour décembre 2025. Dans l’attente, les nuisances impactent bien évidemment bon nombre de commerces situés dans le périmètre direct de ces travaux.



Trois établissements particulièrement impactés



Pour les accompagner, la CAPA a voté ce jeudi soir un dispositif d’aide à la trésorerie pour trois entreprises, particulièrement touchées au niveau de leur chiffre d’affaires. Stéphane Sbraggia, le Président de la CAPA et Maire de la Ville d’Ajaccio détaille : « Dans le cadre des travaux réalisés par la Ville d’Ajaccio, relatifs au réaménagement total de la place De Gaulle, un périmètre clos de sécurité, enfermant le chantier, a été contraint d’inclure une partie non négligeable de la surface de trois établissements de restauration pénalisant lourdement leur activité économique, allant même jusqu’à menacer leur survie. Si ces entreprises ne sont pas soutenues en trésorerie, durant la durée des travaux, il y a fort à parier qu’elles seront dans l’impossibilité de solliciter une indemnisation dans le cadre de la commission permanente pour la bonne et simple raison qu’elles seront susceptibles d’avoir été placées en redressement judiciaire, voire en liquidation. Ainsi, la CAPA dans le cadre de ses prérogatives économiques, a souhaité accorder une aide à la trésorerie sachant que cette aide se distingue parfaitement de l’indemnisation qui interviendra in fine et donc susceptible de se cumuler ».



« Une bouffée d’oxygène pour la trésorerie »



Le rapport voté à l’unanimité va donc permettre, dans un premier temps, d’accorder une aide forfaitaire de 20 000 € au Café de Paris, au Globo et au 427 American Restaurant, pour leur permettre de tenir jusqu’à la mise en place de l’indemnisation prévue par la Ville d’Ajaccio. Une bouffée d’oxygène pour Laurent Mura, le gérant du Café de Paris : « Nous avons perdu 80% de notre chiffre d’affaires depuis le début des travaux. C’est comme si on n’existait plus, car on ne nous voit plus depuis la chaussée. Nous n'avons quasiment plus de terrasse. Cette aide est la bienvenue, car elle nous permet de régler quelques factures, mais elle ne sera pas suffisante. Cependant, nous avons le sentiment d’être entendus et soutenus par la Ville et la CAPA. C’est difficile, mais on doit maintenant tenir jusqu’à l’indemnisation complète par la commission, mais qui ne sera effective qu'à la fin des travaux. Nous espérons que les délais seront tenus pour la livraison de la Place ». Même son de cloche du côté de Julien, cogérant du 427 American Restaurant : « On est devenus invisibles avec les barricades installées le long de notre établissement. Heureusement, nous avons toujours nos habitués qui sont à nos côtés et qui jouent le jeu. Concernant l'aide votée par la CAPA, elle va forcément faire du bien à notre trésorerie, car la situation reste quand même tendue".



Outre cette aide de la CAPA, la Ville d’Ajaccio prend sa part et aide également la vingtaine de commerces, situés aux alentours de la place Diamant, comme l’explique Alexandre Farina, le 1er adjoint : « Nous avons créé une commission permanence d’indemnisation, avec une commission spécifique concernant leur manque à gagner, sur le chiffre d’affaires. C’est une commission qui avait déjà été mise en place lors des travaux de la place Campinchi., pour ceux de Beverini, pour la traverse de Mezzavia. Nous sommes toujours en contact avec eux et je me déplace souvent pour échanger avec eux. En attendant d’être indemnisés, nous avons baissé de 90% le montant de la redevance d’occupation du domaine public, ce qui est déjà une aide considérable. Je rappelle que, légalement, lors de travaux d’intérêt général, les mairies ne sont pas obligées de procéder à des indemnisations. Malgré cela, nous avons tenu à mettre en place cette commission pour que nos commerçants bénéficient d’aide financière. Après cette phase de travaux, ils pourront travailler sur la plus belle place de la Ville ».