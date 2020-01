Pixeled, l'affichage publicitaire innovant selon Jean-Luc Straboni

L'informatique ?Il est tombé dedans lorsqu'il était petit.Aucun des CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas ne lui a échappé depuis qu'il est en âge de le faire et désormais fort de cette passion il s'attelle à coller en permanence aux évolutions technologique en électronique.C'est ainsi que doté de ce bagage et d'une formation en 3D Jean-Luc Straboni a décidé de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat.D'abord chez lui à Sisco. Aujourd'hui, rue chanoine Bonerandi à Bastia.Bien lui en a pris.Pixeled, c'est le nom de son entreprise, a doublé son chiffre d'affaires en un an."Dès lors il convenait de se développer, de trouver un local pour se faire voir et y installer un point de vente".Il est vrai que l'avance prise dans la commercialisation des hologrammes 3D - il a été le premier à le faire au niveau national - a grandement servi a asseoir la notoriété de Pixeled qui, en poursuivant toujours dans le même domaine, entend élargir son catalogue à d'autres prestations en matière d'affichage publicitaire.Mapping en 2D ou 3D sur les façades et les piscines, mur de brume, effets hologrammes en 3D pour renforcer l’efficacité de la publicité ou d’un message : le catalogue des prestations, riche et varié, que Pixeled propose dans un showroom pro, tend à développer des moyens de communication créatifs et attrayants pour le grand publicMais les particuliers ne sont pas oubliés au siège de Pixeled où objets connectés, accessoires High tech et décoration futuriste vont faire, c'est certain, la joie des petits et des grands à compterdate d'ouverture de la nouvelle enseigne de la rue chanoine Bonerandi--