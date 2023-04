Pietrosella : une année riche en évènements sportifs et culturels

Offrir à la population des animations pour permettre aux habitants de s’épanouir, de s’éveiller, de se cultiver, mais aussi de partager, de se rencontrer et de créer du lien. C’est le but de la programmation annuelle que propose la commune de Pietrosella en mettant un point d’attention à satisfaire l’ensemble de la population par les différents rendez-vous proposés.



Parmi les temps forts de l’année, le 14 mai prochain, de 14h à 18h, se tiendra la 3ème édition de Fest’Isula, une grande célébration de la nature Corse, de ceux qui la subliment et de ceux qui luttent pour la préserver. Le temps de cette journée festive et participative, les habitants pourront profiter d’un marché d’artisans et producteurs, d’ateliers créatifs et éducatifs à destination des enfants, mais aussi de rencontres privilégiées avec les associations.



« Cet évènement est né d’une volonté des élus d’intéresser tout le monde à la préservation de la nature. Nous avons voulu sensibiliser les gens de façon un peu ludique à ce sujet afin de faire quelque chose qui ne soit pas moralisateur et qui s’adresse aux adultes comme aux enfants. Nous nous sommes dits qu’au travers une journée de fête avec des rencontres, ateliers et conférences, les gens seront plus à l’écoute de ces problématiques et cela créera en plus un lieu de vie », explique Marie Luccioni, conseillère municipale de Pietrosella. « Sur les deux précédentes éditions, nous avons vu que le pari avait été plutôt bien réussi », glisse-t-elle.



L’évènement, qui se tiendra cette année pour la première fois à la pinède de l’Isolella proposera aux grands et aux petits de prendre part à un atelier autour de la sensibilisation au risque d’inondation-submersion, d’assister à une tonte de brebis ou encore de participer à un nettoyage de plage. « Nous faisons plusieurs nettoyages de plages dans l’année, en partenariat avec des associations. Cela permet à chacun de se rendre de tous les déchets que que l’on peut y trouver, même si nous avons des plages qui sont quand même assez propres », précise la conseillère municipale en instillant : « De façon globale, cela permet de montrer comment on peut changer les choses au quotidien ».



Dans le reste du programme annuel, la part belle est faite au sport avec l’accueil des Jeux des Iles 2023 du 18 au 25 mai, une Journée Olympique organisée le 23 juin avant une démonstration de Taekwondo le lendemain, ou encore une fête du sport qui se tiendra le 9 septembre. « Depuis l’inauguration de la halle des sports en septembre dernier, nous souhaitons mettre un coup de boost au côté sportif. De plus, nous avons été labellisés terre de jeux 2024 et dans ce cadre l’idée est de dynamiser le territoire par rapport aux Jeux Olympiques en amenant le sport en dehors des clubs par le biais de fêtes », indique Marie Luccioni.



Enfin, à noter également que les marchés d’été, toujours très attendus, feront leur retour à partir de fin juin retour des marchés d’été toujours très attendus « C’est vraiment un temps fort chaque année. C’est un beau lieu de rencontres », sourit la conseillère municipale.